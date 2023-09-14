معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالمجان بقرى طنطا

نظمت إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، معرضًا جديدًا لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بالمجان، وذلك لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى بطنطا، وشملت منشأة جنزور وصناديد وكفر أبو داوود وعزبة فودة وعزبة العطايا، وجميعها تتبع مركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، وببرعاية وإشراف محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، مشيدًا بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

ومن جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات".

وأشار شعبان، إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الجمعية، أن الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها، بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي ومختلف الأنشطة في مختلف المناسبات.

تضامن الغربية

تضامن الغربية

تضامن الغربية

تضامن الغربية