الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: مصر حريصة على تجاوز أزمتى المغرب وليبيا

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

عبر النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، عن تقديره لتوجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، للأشقاء في ليبيا والمغرب للتصدي لتداعيات الزلزال والفيضانات والسيول في ليبيا.

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مصر قادرة على دعم الأشقاء 

وقال النائب: هذه التوجيهات تعبر عن قدرة مصر وإمكانياتها ووقفتها المساندة لأشقائها العرب.

وأوضح، أن مساعدة الأشقاء في ليبيا والمغرب، يؤكد مكانة مصر وريادتها عربيا ودوليا.

وأشاد نصار بتوجيهات الرئيس وفتح جسر جوي لمساعدة الشعبين الليبي والمغربي، قائلًا: مصر أول من تمد العون لأشقائها فى كل المحن.

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توجيهات رئاسية 

وتابع النائب: توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة، بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني، من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، أكد ريادة مصر في دعم الأشقاء ويرسخ الأخوة التي تجمع مصر بكل من المغرب وليبيا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك تقديريًا عربيًا ودوليًا كبيرًا لمواقف مصر.

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وقدم النائب مجاهد نصار، خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدًا تضامن مصر لتجاوز هذه الفجيعة، وتخطي هذه المحنة الصعبة في أسرع وقت.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد التقى عددا من قادة القوات المسلحة، ووجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني للأشقاء العرب والإغاثة الانسانية بحرا وجوا لكل من الأشقاء في ليبيا والمغرب على خلفية إعصار دانيال والزلزال المدمر في المغرب. 

وقد أقلعت أمس ٣ طائرات عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية واتجهوا إلى ليبيا وتحمل الطائرات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أعداد من أطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ على خلفية إعصار دانيال.

النائب مجاهد نصار إعصار دانيال ليبيا الدعم المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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