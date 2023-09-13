الهلال الأحمر الليبى: 4 آلاف وفاة و11 ألف مفقود جرّاء العاصفة دانيال

كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري، تطورات الأوضاع وعمليات البحث والإنقاذ وإجلاء المنكوبين في المدن الليبية جرّاء العاصفة التي تعرضت لها البلاد.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الوضع الإنساني في مناطق شرق ليبيا كارثي جدًا وأعداد الضحايا تزداد كل ساعة.

الهلال الأحمر الليبي: الوضع صعب والكارثة أكبر من حجم الإمكانيات الليبية

وأضاف: "آخر إحصائية لأعداد ضحايا العاصفة دانيال أسفرت عن 4000 قتيل وأكثر من 11 ألف مفقود"، مؤكدًا أن عمليات البحث ما زالت مستمرة.

وأشار شكري إلى أن الوضع صعب رغم تدخل دول الجوار والمنظمات المدنية إلا أن الكارثة أكبر من حجم الإمكانيات الموجودة في ليبيا.

وتابع: "نجد صعوبة في التواصل وتأكيد المعلومات من الفرق التابعة للهلال الأحمر الموجودة في الميدان بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت"، مشددًا على أن هناك تخوفًا من انتشار الجثث واستمرار انقطاع المياه وحدوث كارثة إنسانية طبيعية أخرى.