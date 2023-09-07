الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجاهد نصار: الرئيس السيسي حريص على تطوير علاقاتنا مع اليابان

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

قال النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن  العلاقات المصرية اليابانية شهدت نقلة نوعية كبرى نتيجة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى جهد الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية في إحداث نقلة كبرى بالعلاقات بين البلدين.

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السفير حسين هريدى يوضح بالتفاصيل أهمية العلاقات بين مصر واليابان

لقاء السيسي بوزير الخارجية الياباني

وأشاد نصار في تصريح صحفي له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، ويوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وبحث عدد من الملفات الهامة، وتأكيد الرئيس السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال التعليم، فى ضوء الاهتمام بالاستفادة من التجربة اليابانية المميزة فى هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق ببناء الشخصية الإنسانية المتميزة على جميع المستويات، علاوة على الرغبة في تعزيز التعاون الجارى فى الطاقة والنقل والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير الذى يعد الأيقونة الكبرى للتعاون الحضارى والثقافى بين البلدين الصديقين.

اهتمام مصري بالاستفادة من التجربة اليابانية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية، مبعث فخر لأن اليابان حققت نقلة حضارية عالمية، وسبقت في مجال التعليم واستفادة مصر من ذلك ينعكس على مستوى الأجيال القادمة.

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مباحثات الرئيس السيسى مع وزير خارجية اليابان على رأس اهتمامات صحف القاهرة

ترحيب ياباني بتطور علاقاتها مع مصر

ولفت نصار، إلى ترحيب اليابان بالتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المشتركة، على كافة الأصعدة فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين الدولتين، والإشادة كذلك بما حققته مصر على الصعيد التنموى، بما ساهم فى تحقيق طفرة فى الاستثمارات اليابانية ومضاعفتها خلال فترة قصيرة.

وقال النائب مجاهد نصار: إنه يحسب للرئيس السيسي النقلة في العلاقات المصرية اليابانية، وتعزيز علاقات مصر مع مختلف القوى العالمية حيث تبنى الرئيس سياسة منفتحة وبناء علاقات قوية مع الجميع.

النائب مجاهد نصار العلاقات المصرية اليابانية الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية الياباني التجربة اليابانية

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