السفير حسين هريدى يوضح بالتفاصيل أهمية العلاقات بين مصر واليابان

تحدث السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية العلاقات بين مصر واليابان، قائلًا: "إن اليابان تتولى الآن رئاسة مجموعة الدول السبع، الدول الصناعية الكبرى".

وأضاف السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن زيارة وزير خارجية اليابان لمصر تأتي في إطار جولة شرق أوسطية للمسؤول الياباني، كما أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب زيارة مهمة سبق أن قام بها رئيس وزراء اليابان إلى مصر في أبريل الماضي، في إطار جولة أفريقية له، وكانت مصر أول دولة أفريقية يزورها خلال هذه الجولة.

العلاقة بين مصر واليابان

وأوضح أن تبادل وجهات النظر والاتصالات تصل إلى أعلى مستوى بين مصر واليابان، حيث يتم بصفة مستمرة، وهناك تنسيق في المواقف المصرية والرئاسة اليابانية لمجموعة السبع حيال مجموعة من القضايا الدولية والأزمات الدولية التي أثرت على السياسة الدولية والاقتصاد الدولي بشكل سلبي، لافتا إلى أن أغلب دول العالم تعاني من تداعيات هذه القضايا.

وأكد أن التنسيق وتبادل وجهات النظر بين طوكيو والقاهرة مستمر على أعلى مستوى.