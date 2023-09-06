الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني مشيدا بتجربة مصر واليابان في التعليم: فتحت مجالات جديدة

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير خارجية اليابان يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات التعليمية والتكنولوجية والنقل والطاقة.

 تجربة مصر واليابان في مجال التعليم

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن تجربة مصر واليابان في مجال التعليم مميزة وناجحة في نقل الخبرات اليابانية للطلاب المصريين في مجالات التعليم المختلفة لدعم الدولة المصرية وفتح مجالات جديدة أمام الطلاب المصريين بعد التخرج في إيجاد فرص عمل مناسبة تهدف للإنتاج.

وأكد النائب نادر الخبيري، إلى أن العلاقات بين مصر واليابان شهدت تطور ملموس خلال الفترة السابقة من خلال المشروعات الاستثمارية الناجحة بين البلدين،علاوة على أن اليابان تحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي.

أبرز القضايا المطروحة خلال اللقاء

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا الإقليمية لوضع حلول لها وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الروسية والأوكرانية وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي وأزمة الطاقة والغذاء.

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وتابع النائب نادر الخبيري، أن اللقاء شهد توافق وجهات النظر بشأن وضع حلول سلمية للحفاظ على وحدة وتماسك الدول بما يصون مقدرات الشعوب ويدعم مستقبلها وتحقيق السلام والأمن والتنمية في المنطقة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل "يوشيماسا هاياشي" وزير خارجية اليابان، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، صباح اليوم. 

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء على موقف مصر الثابت بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى "فوميو كيشيدا" رئيس الوزراء الياباني، منوهاً إلى ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبيرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك، والبناء على نتائج زيارة رئيس وزراء اليابان إلى مصر في شهر أبريل الماضي، التي تم خلالها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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