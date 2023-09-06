الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية اليابان: علاقتنا مع مصر ارتقت إلى "شراكة استراتيجية"

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني

رحبت  اليابان بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية مع مصر التي وصلت لمرحلة الشراكة الاستراتيجية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

زيارة وزير الخارجية اليابانية للقاهرة 

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هاياشي يوشيماسا، وزير الخارجية الياباني، عقد أمس اجتماعًا مع نظيره سامح شكري في القاهرة.

وبحسب البيان، أعرب وزير الخارجية هاياشي عن استعداده لمواصلة تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد والمساعدة التنموية، بناءً على العلاقة اليابانية المصرية التي تم الارتقاء بها إلى "شراكة استراتيجية".

txt

وزير خارجية اليابان يعرب عن تقديره لجهود مصر فى الحفاظ على هدوء الأوضاع فى الأراضى المحتلة

الحوار السياسي الياباني العربي

وقال البيان: لقد اتفق الوزيران على العمل معًا كرئيسين مشاركين في الحوار السياسي الياباني العربي الثالث، كما رحبا بالتقدم الذي أحرزه التعاون في إطار المشاورات الثلاثية بين اليابان ومصر والأردن.

ورحب الوزير هاياشي بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعرب عن استعداده لمواصلة تعميق التعاون في مجال المساعدات الاقتصادية بما في ذلك المتحف المصري الكبير، ودراسة جدوى لتوفير سفينة تضمن سلامة الملاحة في قناة السويس.

العملية الروسية في أوكرانيا 

وعلاوة على ذلك، أشار الوزير هاياشي إلى أن عدوان روسيا على أوكرانيا وقرارها إنهاء مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI) قد أثر بشكل خطير على المجتمع الدولي بأكمله، واتفق الوزيران على أن البلدين يواصلان التواصل الوثيق من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

 

وفيما يتعلق بإطلاق المياه المعالجة بـALPS من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، أوضح الوزير هاياشي موقف اليابان من خلال الإشارة إلى تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل.

كما تبادل الوزيران، بحسب بيان الخارجية اليابانية، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية مثل السلام في الشرق الأوسط والوضع في السودان، بالإضافة إلى القضايا الدولية بما في ذلك نزع السلاح النووي، واتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

txt

أبوالغيط: العالم العربى يحظى بحصة الأسد فى واردات اليابان من النفط والغاز

اليابان وزير الخارجية اليابانية الخارجية اليابانية مصر العلاقات الاقتصادية

مواد متعلقة

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ارتفاع كبير فى الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. ومسئولون: عدنا للريادة مرة أخرى

ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة.. واستخراج جثتين من تحت الأنقاض (صور)

الاستماع لأقوال شهود العيان فى واقعة انهيار عقار حدائق القبة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ3 وفيات.. وتوجيهات عاجلة من محافظ القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟