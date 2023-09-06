وزير خارجية اليابان: علاقتنا مع مصر ارتقت إلى "شراكة استراتيجية"

رحبت اليابان بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية مع مصر التي وصلت لمرحلة الشراكة الاستراتيجية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

زيارة وزير الخارجية اليابانية للقاهرة

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن هاياشي يوشيماسا، وزير الخارجية الياباني، عقد أمس اجتماعًا مع نظيره سامح شكري في القاهرة.

وبحسب البيان، أعرب وزير الخارجية هاياشي عن استعداده لمواصلة تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد والمساعدة التنموية، بناءً على العلاقة اليابانية المصرية التي تم الارتقاء بها إلى "شراكة استراتيجية".

الحوار السياسي الياباني العربي

وقال البيان: لقد اتفق الوزيران على العمل معًا كرئيسين مشاركين في الحوار السياسي الياباني العربي الثالث، كما رحبا بالتقدم الذي أحرزه التعاون في إطار المشاورات الثلاثية بين اليابان ومصر والأردن.

ورحب الوزير هاياشي بالتطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأعرب عن استعداده لمواصلة تعميق التعاون في مجال المساعدات الاقتصادية بما في ذلك المتحف المصري الكبير، ودراسة جدوى لتوفير سفينة تضمن سلامة الملاحة في قناة السويس.

العملية الروسية في أوكرانيا

وعلاوة على ذلك، أشار الوزير هاياشي إلى أن عدوان روسيا على أوكرانيا وقرارها إنهاء مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود (BSGI) قد أثر بشكل خطير على المجتمع الدولي بأكمله، واتفق الوزيران على أن البلدين يواصلان التواصل الوثيق من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وفيما يتعلق بإطلاق المياه المعالجة بـALPS من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، أوضح الوزير هاياشي موقف اليابان من خلال الإشارة إلى تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل.

كما تبادل الوزيران، بحسب بيان الخارجية اليابانية، وجهات النظر حول القضايا الإقليمية مثل السلام في الشرق الأوسط والوضع في السودان، بالإضافة إلى القضايا الدولية بما في ذلك نزع السلاح النووي، واتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة.