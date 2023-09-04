إطلاق استراتيجية مع مصر والأردن.. تفاصيل أجندة زيارة وزير خارجية اليابان للقاهرة

تحمل أجندة الزيارة التي يجريها وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إلى القاهرة، الكثير من المحطات الهامة في إطار تعزيز العلاقات العربية- اليابانية، ولدفع استراتيجية المشاورات السياسية الثلاثية التي تضم مصر واليابان والأردن، كما تأتي كمتابعة لزيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة في أبريل الماضي، وزيارته دول الخليج في يوليو الماضي.

ويصل هاياشي، اليوم الإثنين، إلى القاهرة، في إطار استكمال مباحثات الحوار العربي الياباني، والذي سيعقد بمقر جامعة الدول العربية، غداً الثلاثاء.

المشاورات الثلاثية بين مصر والأردن واليابان

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة إطلاق دبلوماسية لأول مرة تضم مصر والأردن واليابان لمناقشة العلاقات الثلاثية وتعزيزها ولعقد مشاورات.

يذكر أنه في 2021 اتفق وزير الخارجية الياباني على إنشاء استراتيجية جديدة بين الدول الثلاث، وسيناقش المسئولون في الدول الثلاث كيفية تعزيز الإنجازات والوصول إلى التنمية الاقتصادية في بلدان الإقليم.

مباحثات وزير الخارجية اليابانى مع سامح شكرى

وفقا لبيان السفارة اليابانية، تأتي الزيارة فى وقت يمر فيه العالم بتحديات كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي في المنطقة وإفريقيا، لافتًا إلى أن هناك ديناميكيات دبلوماسية متغيرة في المنطقة تدفع اليابان لتعزيز انخراطها في المنطقة، مثل التواصل الإيراني السعودي والوحدة العربية، وهذا يدفع اليابان لتعزيز العلاقات والمجتمع الدولي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ولتحقيق هذا الهدف سيكون هناك مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية سامح شكرى، وتُتبع بمباحثات مع الدول العربية في إطار الدورة الثالثة للحوار العربي الياباني.

ولفت البيان إلى أنه سيكون هناك سعي لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر والقاهرة في إطار لقاء وزير الخارجية سامح شكري، لا سيما بعد اتفاق رفع العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية، ومصر تعد أول دولة في إفريقيا يتم رفع العلاقات معها لهذا المستوى.

لقاءات متعددة فى الجامعة العربية

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الياباني عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب في مقر جامعة الدول العربية، غداً الثلاثاء، والتي تستبق جلسة عامة بين وزراء خارجية الدول العربية والوزير الياباني، في إطار استكمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار العربي- الياباني.

ومن بين اللقاءات الثنائية الهامشية التي سيجريها "هاياشي"، غداً، بالجامعة العربية، لقاء مع نظيره التونسي نبيل عمار، ولقاء ثلاثي يجمع "هاياشي" مع وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

الحوار اليابانى العربى

من المقرر أن ينطلق المجلس الوزاري الثالث للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني على هامش أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، والذي يهدف إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان.

وتأسس الحوار السياسي العربي الياباني عام 2013؛ استنادًا إلى مذكرة التعاون الموقّعة بين وزير خارجية اليابان وأمين عام جامعة الدول العربية، وأسفر عن نتائج إيجابية خلال الدورة الأولى له التي انعقدت عام 2017، والثانية التي انعقدت في عام 2021.

ومن المقرر أن تركز الدورة الثالثة للحوار على كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث سيتم التنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل.

ووفقا لبيان السفارة اليابانية في القاهرة، سيتم إعداد الوثيقة الختامية للحوار العربي- الياباني، والتي تتعلق بالأجندة الدولية لمكافحة الإرهاب والأمن الغذائي وأمن الطاقة واللاجئين، كما تتعلق بالوضع الإقليمي مثل القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن والسودان، كما سيتم مناقشة قضايا دولية مثل نزع السلاح وتغير المناخ والأمن المائي وأمن الممرات الملاحية واحترام القرآن واحترام الأديان.