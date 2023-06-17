9 سنوات شراكة.. السيسى يعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليابان

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم منذ 9 سنوات، ووضع للعلاقات الخارجية أولوية كبيرة مع العديد من الدول والتي من بينها اليابان، حيث تحافظ اليابان ومصر على علاقات ودية، وتدرك اليابان أهمية مصر لاستقرار الشرق الأوسط.

وتستعرض الدستور في السطور التالية ابرز العلاقات المصرية اليابانية ومستقبلها تحت رعاية الرئيس السيسي.

زيارة بالغة الأهمية

تلعب مصر دوراً بالغ الأهمية من أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولذلك تولي اليابان أهمية كبيرة لشراكتها مع مصر.

في هذا السياق، فقد زار رئيس الوزراء اليابان كيشيدا فوميو القاهرة الشهر الماضي، وقام الثنائي لمناقشة التعاون بين البلدين، وتعتبر هذه الرحلة هي أول زيارة يقوم بها كيشيدا لإفريقيا منذ أن تولى منصبه كرئيس للوزراء.

وفي الوقت نفسه كان قد أعرب السيسي عن تقديره لدعم اليابان لمصر، بما في ذلك التوقيع على قرض لمشروع خط مترو القاهرة الكبرى رقم 4 المرحلة الأولى (III) وإطلاق دراسة تهدف إلى توفير سفينة أمان على قناة السويس.

بالاضافة إلى التعاون في مجال الأمن الغذائي، وقبول 150 طالب دكتوراة بشكل رئيسي في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، فضلا عن المساهمات بمشروع المتحف المصري الكبير، وخطط تشجيع المزيد من الشراكات اليابانية على التوسع والاستثمار في مصر التي قال إنها وجهة استثمارية جذابة بشكل متزايد.

التعاون والمشاريع والاستثمارات

ووفقًا لتقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت الاستثمارات اليابانية في مصر 73.7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 ، مقابل 37.1 مليون دولار في العام السابق ، بزيادة 98.7 في المائة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، زادت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) من دعمها لمشاريع التنمية في مصر، حيث شمل ذلك قرضًا بقيمة 301 مليون دولار تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 لتطوير خط مترو مصر الرابع واتفاقية بقيمة 336 مليون دولار تم توقيعها في فبراير من هذا العام لدعم نظام التأمين الصحي الشامل (UHIS) على مدار سبع سنوات.

وفي مارس من العام ذاته، وقعت اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) منحة بقيمة 3.8 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر واليابان

ووفقاً لتقارير إعلامية واردة، فقد تحافظ اليابان ومصر على علاقات ودية، حيث تدرك اليابان أهمية مصر لاستقرار الشرق الأوسط، وعلى مدار تسع سنوات ماضية تم تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال زيادة التبادلات السياسية والاقتصادية والثقافية ، بما في ذلك زيارات من رئيس الوزراء آبي شينزو إلى مصر في عام 2015 والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016.

كما كانت هناك تبادلات متكررة على المستوى الوزاري والقيادي ، مثل زيارة رئيس البرلمان المصري السابق علي عبد العال ووفده البرلماني إلى اليابان في عام 2017 وزيارة وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو إلى مصر في أغسطس 2021، وعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري.

واتفق الطرفان في حينها على أن اليابان ستعزز مساهمتها في القوات المتعددة الجنسيات والمراقبين ، وهي قوة حفظ سلام دولية تشرف على شروط معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.