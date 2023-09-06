وكيل زراعة النواب: توصيات الحوار الوطني بشأن القطاع الزراعي تدعم الفلاح

أشاد المهندس صقر عبدالفتاح صقر، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بالتوصيات الصادرة من الحوار الوطني والمرتبطة بقطاع الزراعة في مصر والتي خرجت من لجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وثمن وكيل لجنة الزراعة، مجهود مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول لتلك التوصيات ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع لرفع المعاناة عن المواطن المصري وفي القلب منه الفلاح المصري.

سد الفجوة الغذائية

وقال وكيل لجنة الزراعة، إن التوصيات شملت محورين غاية في الأهمية، حيث كانت التوصية الأولي في محور زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر الكتان القطن.

وأشار المهندس صقر عبد الفتاح صقر، إلى أن هذه المحاصيل تعمل على سد الفجوة في قطاع الأمن الغذائي لأنها تشمل سلع ومنتجات استراتيجية مهمة جدا منها الأرز والعدس والبطاطس والفول والزيوت الناتجة عن بذرة الكتان وبذرة القطن وهي سلع استراتيجية تكلف الدولة عملات صعبة في حال استيراد كميات كبيرة منها.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن زراعة هذه المحاصيل يكون له العديد من الفوائد والإيجابيات ويكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري خاصة لتوفير العملة الصعبة وسد الفجوة الغذائية.

الإنتاج الزراعي

وفيما يخص التوصية الثانية بوضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح.

وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن هذا الأمر مهم جدا ويعاني منه الفلاح المصري المستأجر وهذه التوصية لابد أن يتم تنفيذها على أرض الواقع لأنها تعطي الدعم وتمنحه بالفعل للمستحق له ولمن يزرع الأرض وينتج.