الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزي: توصيات الحوار الوطني تعكس قصة نجاح كبيرة لأنها جمعت الأحزاب

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسات العامة للحوار الوطني، لها قدر محدود حتى تسمع أكبر قدر ممكن، ولكن في الجلسات الخاصة الدنيا أهدأ والعدد أقل ومن الممكن أن يتحدث الشخص أكثر من ربع ساعة ومن الممكن ان يتحدث أكثر من مرة ولا يوجد قيود لجلسة أخرى بعدها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل المخرجات تعرض على المقرر العام والمقرر العام المساعد، مؤكدًا أن مستوى المقررين والمقررين المساعدين في مراكز متخصصة عالية  ويكون هناك حكمة في التعامل مع القضايا.

الناس عندما بدأت تحترم الوقت ووجهات النظر

وتابع، أن مجلس الأمناء آخر جلسة كانت 11 ساعة، مشيرًا إلى أن كواليس اصدار التوصيات تعكس قصة نجاح كبيرة لأن الأحزاب لم تكن تجلس معًا أو تقبل السماع للطرف الآخر من كل التيارات والناس عندما بدأت تحترم الوقت ووجهات النظر.  

وأكد أن القرارات التنفيذية في التوصيات يتخذها الرئيس بنفسه، و العملية التشريعية فقط هي التي يشترك فيها مع الرئيس مؤسات أخرى منها البرلمان ومؤسسات حكومية أخرى.

محمود فوزي للحوار الوطني التوصيات قصة نجاح كبيرة الأحزاب الجلسات الخاصة الجلسات العامة

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