الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني| ياسر الهضيبى: الأحزاب تساعد على تنمية الكوادر السياسية التي تقود البلاد

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

قال الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ إن الأحزاب السياسية لها أهمية قصوى، فهى الرابط في العلاقة بين الدولة والمواطنين.

الكوادر السياسية

وأكد الهضيبى على هامش مشاركته في جلسة لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، أن الأحزاب تساعد على تنمية الكوادر السياسية التي تقود البلاد، إذ أنها تقدم وزراء ورؤساء وزراء ورؤساء لجان نوعية ونواب في المجالس النيابية المختلفة.

وأضاف أن الوفد يرى أن قانون الأحزاب السياسية الحالي قانون جيد ومعقول، ولا يجب دخول عليه أية تعديلات إلا إذا كانت تعديلات طفيفة.

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معوقات الأحزاب

وعن المعوقات التي تواجه الأحزاب، أكد أن حزب الوفد يرى أن الدولة قد تجاوزت الأحزاب في الفترة الماضية وتجاهلتها وذهبت للجمعيات والتكتلات، وعندما علمت الدولة أنها أخطأت عادت واهتمت بالأحزاب مرة أخرى.

وأوضح الهضيبى أن النقطة الأخرى التي تعوق عمل الأحزاب هو عدم وجود تمويل لها، فأي مؤسسة سواء كانت حزبية أو اقتصادية تقوم على الاقتصاد الذي هو روح عمل هذه المؤسسات، مطالبات بضرورة دعم الأحزاب وفقا قاعدتين مهمتين هما:

أولا: الدعم وفقا للعدالة من خلال عتبة قانونية يحصل من خلالها الحزب على تمويل بقدر عدد المقاعد له في المجالس النيابية، وعدد الناخبين الذين انتخبوه في أي انتخابات، وهنا يكون كل حزب حصل على قدر قوته في الشارع.

الثانية: لا تتحجج الدولة  بهذا الدعم وتتدخل في رؤية الأحزاب، مؤكدا أن دور لجنة شئون الأحزاب لجنة قضائية نري بقاءها وزيادة قوتها وضرورة دعم تشكيل هذه اللجنة بقيادات حزبية قديمة مما لها من خبرات.

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الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد الحوار الوطنى قانون الأحزاب السياسية المعوقات

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