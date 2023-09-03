خالد أبوبكر: جلسات الحوار الوطنى الخاصة بالأحزاب من شأنها تغيير الحياة السياسية

قال الدكتور خالد أبوبكر أمين الشأن القانوني في حزب المؤتمر: اليوم انعقد جلستين في غاية الأهمية الأولى وهي الخاصة بقانون الأحزاب السياسية، خاصة أن قانون الأحزاب القائم حاليا لا يلبي طموحات الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، فالقانون الحالي يعود للسبعينات وتم تعديله في 2011 إلا أنه لا يلبي طموح السياسيين في ظل الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنهم يضعون اليوم الأعمدة التي سوف يبنى عليها القانون الجديد.

وأضاف أبوبكر لـ"الدستور" على هامش جلسة المحور السياسي المنعقدة ضمن جلسات الحوار الوطني، أن الجلسة الثانية كان لتشجيع ودعم الحرية والتعبير عن الرأي، بالإضافة إلى المطالبة بإتاحه المجال للمواقع الإلكترونية لمزيد من الحريات في الإصدار من خلال التقليل من المبالغ المطلوبة كرسوم، والمطالبة لإعادة إنتاج عمل مراكز النيل التابعة للهيئة العامة للاستعلام، علاوة على مطالبة وزارة الشباب والرياضة بفتح أبوابها لمراكز التدريب المدني للأحزاب والعمل داخل مصر.

جلسات الحوار الوطني

كانت بدأت منذ قليل، جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، والتى تعقد جلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع. وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

قانون الأحزاب السياسية

تنعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.