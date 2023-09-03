طلعت عبدالقوى: جلسة الأحزاب السياسية من أهم جلسات الحوار الوطنى

قال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة الأحزاب السياسية سيخصص لها جلستان، وهى من أهم الجلسات المحورية، خاصة أن الأحزاب السياسية منصوص عليها في المادة 5 من الدستور والتي تنص على "أن نظام الحكم في مصر يكون من خلال الأحزاب السياسية".

وأضاف عبدالقوي، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المادة 74 تنص على "أن تكوين الأحزاب السياسية يكون بالإخطار، ولا يقوم حزب على أساس طائفي أو ديني، ولا يجوز حل الأحزاب السياسية إلا بحكم قضائي".

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن قانون الأحزاب السياسية صدر تحت رقم 40 عام 1977، وبعد مرور أكثر من 46 عامًا على صدور هذا القانون نشهد متغيرات للدولة المصرية، منها ثورة 30 يونيو، وأيضًا دستور 2014، لذلك كان لا بد من تقييم وتقويم للمسألة الحزبية.