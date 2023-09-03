الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: استمرار جلسات الحوار الوطنى انتصار للدولة وانطلاقة للمستقبل

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن استمرار جلسات الحوار الوطني انتصار للدولة المصرية وللحرية والديمقراطية، وتأكيد جديد على أهمية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عام لانطلاقه، مشيرة إلى أن الحوار الوطني خطوة ضخمة في مسار الدولة المصرية تؤسس للمستقبل.

ونوهَّت التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم، بأن مناقشات الجلسات بالحوار الوطني، سيكون لها الدور في بلورة الرؤى اللازمة لتحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، علاوة على مناقشة المحور السياسي للحياة الحزبية في مصر ومنطلقاتها، وهو الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في ذلك المسار.

ولفتت إلى أن الحوار الوطني يعمل على توفير مجال ديمقراطي أكثر فعالية، وهناك إرادة جادة لدى الدولة لتوفير كل المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.

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وقالت التمامي إن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة في مسار استكمال ما شرعت فيه الدولة من إجراءات لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتم تتويجها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان وقرارات العفو الرئاسي، ومبادرة "حياة كريمة"، وهي واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين. 

جلسات الأسبوع السادس من الحوار الوطني

وانطلقت، اليوم، أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

الحوار الوطنى الرئيس السيسي الدولة المصرية النائبة ولاء التمامي لجنة القوى العاملة

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