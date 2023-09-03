الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن": الرئيس السيسى أعاد تثبيت أركان الدولة وبناء دعائم الجمهورية الجديدة

الفريق جلال الهريدي
الفريق جلال الهريدي

قال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، إن تأييد الحزب  للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة لم يكن محل صدفة أو رياء، بل من خلال استطلاع آراء قواعدنا المنتشرة في كل ربوع الوطن بالقرى والنجوع والمراكز والأقسام التي وافقت بالإجماع على استكمال مسيرة الوطن، وتأكدنا أن كل القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، كانت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وإفشال كل المخططات الدولية لإسقاط مصر من قبل جماعات إرهابية كانت تريد تقسيم هذا الوطن إلى دويلات لأطماع خارجية.

القضاء على الإرهاب 

وأضاف أن القضاء على الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره كان هدف الدولة المصرية لاستقرار الوطن لذا كان لزاما تسليح قواتنا المسلحة بأحدث الأسلحة لتكون درعًا وسيفا لكل من سوَّلت له نفسه المساس به حتى أصبحت قواتنا المسلحة من أفضل أقوى 10 دول في العالم، بالإضافة إلى أن استقرار مصر ساهم في إنشاء مشاريع اقتصادية في منطقه سيناء وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار والسياحة.

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عدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد

وأكد رئيس حزب "حماة الوطن"، أن سياسة مصر الخارجية اتسمت بالحفاظ على الهوية المصرية ودعم العلاقات مع كل الأشقاء من الدول العربية والإفريقية والدول الصديقة من مختلف قارات العالم والذي نتج عنه دخول مصر في قمة البريكس ومنحها عضوية دائمة فيها بما يسهم في تبادل الخبرات وتسويق المنتجات المصرية لدول قمة البريكس، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى سُدة الحكم، وأكد أن سياسة مصر ثابتة في عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلاد وخاصة دول الجوار، على أن يكون الحل نابعًا من أبناء هذا الوطن دعمًا لاستقراره وعدم تدخل الدول الخارجية التي تستثمر هذه الصراعات.

الظروف الاقتصادية 

وأضاف الهريدي، رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم إلا أن القيادة السياسية لم تغفل المحور الاقتصادي، حيث قامت بإنشاء العديد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة مثل إنشاء قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة الذكية ومشروعات البنية التحتية كالطرق والكباري ومشروع تنمية سيناء ومشروع زراعة المليون فدان، وتطوير العشوائيات والتطوير الشامل للقاهرة الجديدة وكذلك إنشاء الجامعات الأهلية والحكومية والتكنولوجية.

وأضاف الهريدي، أن ما قام به الرئيس السيسي من إنشاء مشاريع ضخمة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والرياضية تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطن.

واختتم الفريق جلال الهريدي، بيانه، بأن حزب "حماة الوطن" أول حزب يعلن تأييده لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك إيمانًا منه بأنه أحدث نقلة نوعية في كل المجالات، وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

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