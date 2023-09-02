توجيهات السيسى بدراسة توصيات الحوار الوطنى بشأن التأمين الصحى تتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمامات الصحف الصادرة، صباح اليوم السبت، من بينه توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي الشامل.

ففي "أخبار اليوم" وتحت عنوان "تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. التأمين الصحي الشامل تدرس توصيات الحوار الوطني لتسريع التنفيذ"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وجَّه بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات لجنة الصحة بالحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية، حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال- خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية- أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" تساعدنا كثيرًا في ضغط الجدول الزمني لتطوير المنشآت الصحية ورفع كفاءة المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وغيرها من البنية التحتية.

انطلاق التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023"

وتحت عنوان (انطلاق التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023")، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع 2023"، والذي يستمر حتى 14 سبتمبر الجاري، انطلقت بميادين التدريب القتالي بقاعدة "محمد نجيب" العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أكثر من 8 آلاف مقاتل من 19 دولة، فضلًا عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت الصحيفة أنه خلال مراسم الافتتاح ألقى اللواء أ.ح أسامة نجا، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب المشترك، مشيرًا إلى أهمية التدريب المصري الأمريكي المشترك "النجم الساطع" الذي يعد من أرقى التدريبات التي تشهدها المنطقة كونه يمثل إضافة قوية للقوات المشاركة، من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري، بالإضافة إلى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية.

وعالميًا، وتحت عنوان (النيجر تعلق عمل الوكالات الدولية.. وباريس: سندافع عن منشآتنا العسكرية).. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن سلطات النيجر أعلنت عن تعليق أنشطة المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية غير الحكومية في مناطق العمليات العسكرية.‪

ونقلت الصحيفة عن بيان وزارة الداخلية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري، القول إنه: "نظرًا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي للقوات المسلحة، تبلغ الوزارة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بتعليق جميع الأنشطة والتحركات في مناطق العمليات مؤقتًا".

وأضافت الصحيفة أن هيئة الأركان الفرنسية من جهتها شددت على أن الجيش مستعد للرد على أي توترات جديدة تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية في النيجر‪.