الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة لدعم الرئيس.. «نساء مصر»: المرأة ستكون في مقدمة الصفوف

حملة الجمعية العمومية
حملة الجمعية العمومية لنشاء مصر

أعلنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، تدشين الجمعية حملة تحت عنوان "المرأة وطن" لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة.

وقالت “العبسي” في تصريحات لها: سنبدأ حملة وعي ودعم للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى كل مواطن شريف ومخلص لوطنه النزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية واختيار من يعبر عن رأيه وأفكاره وعليه أن يعي حجم الإنجازات ومسيرة التنمية التي حدثت في مصر خلال السنوات الأخيرة".

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنصف المرأة المصرية، وحقق لها العديد من المكتسبات التي جعلتها تتساوى في الحقوق والواجبات مع الرجل، فالرئيس أعطي للمرأة وضعها وصحح مكانتها داخل المجتمع، إلى أن أصبحت اليوم تتمتع بالحقوق السياسية والاجتماعية.

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"نساء مصر" تطلق حملة لدعم ترشح الرئيس السيسي

ولفتت إلى أن جمعية نساء مصر، تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتعلن دعمه لها، من منطلق حجم الإنجازات والمشروعات التنموية التي ساهمت في إعادة الدولة المصرية لريادتها من جديد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأصبحت كلمتها مسموعة بين أرجاء العالم، لا سيما بعد معاناتها وتدهور أحوالها خلال حكم جماعة الإخوان الارهابية إلى أن وهب الله لها رئيسا عزم على إصلاح حالة الخراب التي صنعها قيادات الإرهابية وعبر بها لبر الأمان وجعلها اليوم على مشارف الجمهورية الجديدة وأرسى لها مسار التنمية والبناء والتطوير.

المرأة ستكون في مقدمة صفوف دعم الرئيس

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الحملة المزمع تدشينها ستكون مكونة من عدد من اللجان لتتيح لأي مواطن سيشارك بها الانضمام وفقا لمهاراته وقدراته، وهم" الإعلام والدعم التكنولوجي والتنظيم والتخطيط الإداري، ولجنة العلاقات والاتصالات، والمتابعة والحشد، ولجنة التنسيق الداخلي". 

الدكتورة منال العبسي لمرأة وطن نساء مصر الاستحقاقات الدستورية الانجازات

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