الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد تأييد ترشيح السيسى.. "مستقبل وطن" يجتمع لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن اجتماعا مهما لمناقشة خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة في إطار أهمية الدور الوطني الذي يضطلع به حزب مستقبل وطن في المشهد السياسي، في أعقاب إعلان الحزب تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وبالنظر إلى حجم وثقل تواجده في الشارع المصري خاصة مع اقتراب استحقاقات دستورية مهمة وبحضور النائب عصام هلال عفيفى الأمين المساعد للحزب.

 

وحضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب والأمناء المساعدون وأمناء الأمانات النوعية المركزية.

 

قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، إن حزب مستقبل وطن وكافة قياداته وقواعده الشعبية في المحافظات تعمل على مدار الساعة لاستكمال مسيرة انجازات الدولة المصرية ولدعم مؤسساتها في ظل التحديات المحدقة والظروف الدولية الدقيقة التي دعت حزب مستقبل وطن للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس ودعمه لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

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كما أكد النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب أن مستقبل وطن يتمتع بهيكل تنظيمي كبير في مختلف المحافظات، يتيح له الوصول للمواطن المصري في كافة المدن والقرى والنجوع والعمل على حشد الكتل التصويتية المختلفة خلال الانتخابات القادمة، مؤكدا الدور الكبير للأمانة المركزية في وضع الرؤية العامة للحزب خلال المرحلة القادمة.

 

من ناحيته، لفت النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم جهود أعضاء الحزب كافة، مؤكدا أن الحزب يعمل وفق رؤية مؤسسية موحدة وضمن إطار تنظيمي فاعل يجعل مستقبل وطن دائما في صدارة المشهد السياسي.

 

واتفق الحاضرون على الإشادة بالحراك الكبير الذي شهده الحزب خلال الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع تشكيل الأمانة المركزية واستكمال تشكيلات الوحدات الحزبية في المحافظات وضخ دماء جديدة للحزب، فضلًا عن مناقشة كافة الملفات التنظيمية للأمانات المركزية والخروج بتوصيات للمعوقات التي ناقشها المجتمعون بشكل مفصل بما يساهم في تعزيز وجود الحزب في الفترة القادمة.

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
مستقبل وطن المشهد السياسى الشارع المصري النائب عصام هلال الحزب

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