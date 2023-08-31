أمل سلامة: إنجازات الرئيس السيسي حافزًا لدعمه في الانتخابات المقبلة

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، بقرار الحزب تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولى فترة رئاسية جديدة.

وقالت “: سلامة” إن قرار الحزب جاء تقديرا للدور الوطني الكبير الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار السنوات الماضية، في الحفاظ على مؤسسات الدولة، ولاستكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية.

إنجازات الرئيس

وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية عام 2014، حقق إنجازات كبيرة في جميع المجالات، فالمشروعات القومية على كل شبر من أرض مصر، بداية من المشروع القومي للطرق، واستصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وإنشاء 32 مدينة ذكية، وفقا للمواصفات القياسية العالمية في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، فضلا عن القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.

المبادرات الرئاسية



وأوضحت سلامة، أن المبادرات الرئاسية ساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث ساهمت مبادرة «حياة كريمة» في تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن في القرى والعزب والنجوع، ومبادرة «100 مليون صحة» ساهمت في القضاء على الأمراض الوبائية، وإطلاق برنامج «تكافل وكرامة»، وزيادة المعاشات.

"الحرية المصرى" يعلن دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

أعلن"حزب الحرية المصري" دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامّة من أجل استكمال خطط التنمية، والإنجازات والإصلاحات التي تمّت في جميع القطاعات على مدار الثمانى سنوات الماضية في عهده.



دعم الرئيس



وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات موسّعة للحزب على مستوى المحافظات- بناءً على بيانات عديدة صدرت من الأمانة المركزيةّ للاستقرار على مرشح الحزب للفترة السياسية القادمة، والتي أسفرت عن تأكيد أمانات المحافظات بقواعدها، والهيئة العليا للحزب على دعم ترشيح "عبدالفتاح السيسي" في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن ثمّ تم اعتماد القرار من المكتب السياسي للحزب في اجتماع الأخير، بالإضافة إلى إطلاق حملة: (المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار).