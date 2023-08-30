مستقبل وطن يطلق مبادرة «معاً لمحاربة الغلاء» بالقاهرة (صور)

أطلقت أمانة حزب حزب مستقبل وطن بحى الأزبكية بالقاهرة، برئاسة النائب طاهر الأزهرى عضو مجلس النواب، مبادرة تحت عنوان "معاً لمحاربة الغلاء" حيث تم طرح مواد غذائية بأسعار مخفضة لدعم الأهالى والأسر الأكثر احتياجا.

توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة

وشارك في إطلاق المبادرة اليوم، كل من أمين قسم الأزبكية يحيى طارق إمام وأمين التنظيم محمد جمعة والمهندس محمد الألفى أمين الشباب ولفيف من الأمناء النوعيين وعدد من أعضاء وقيادات الحزب، الذين حرصوا على توفير المواد الغذائية خلال المبادرة للجمهور وبأسعار مخفضة من أجل رفع كاهل الأعباء الاقتصادية عنهم والتأكيد على الوقوف بجوار المواطنين المساهمه في تخطية الظروف الإقتصادية الراهنة التى تأثرت سلبا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

وقال النائب طاهر الأزهرى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المبادرة حملت شعار "معاً لمحاربة الغلاء" فى إطار توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بضرورة تفعيل الدور الخدمى للحزب في تحمل المسئولية المجتمعية مع مؤسسات الدولة في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين خاصه في الأماكن التى يسكنها محدودة الدخل .

وأضاف عضو مجلس النواب إن تلك المبادرة تأتى أيضًا، في إطار سلسلة من المبادرات المتنوعة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر على مستوى القواعد الحزبية في الجمهورية وهدفها جميعا رفع المعاناة عن المواطنين.

مستمرة لمدة أسبوع لمحاربة الغلاء

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن أن مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء" سوف تستمر لمدة أسبوع متواصل على مستوى المنطقة.

وتشمل المبادرة، الدفع بعدد من السيارات المجهزة بمبردات تجوب مناطق الأزبكية يومياً، ويتم من خلالها بيع الأسماك من نوع البلطي البلدى 100% من بحيرة ناصر بأسوان مباشرة للجمهور بسعر 35 جنيهاً للكيلو .

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء