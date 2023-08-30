الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن يطلق مبادرة «معاً لمحاربة الغلاء» بالقاهرة (صور)

مبادرة معاً لمحاربة
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

أطلقت أمانة حزب حزب مستقبل وطن بحى الأزبكية بالقاهرة، برئاسة النائب طاهر الأزهرى عضو مجلس النواب، مبادرة تحت عنوان "معاً لمحاربة الغلاء" حيث تم طرح مواد غذائية بأسعار مخفضة لدعم الأهالى والأسر الأكثر احتياجا.

توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة

وشارك في إطلاق المبادرة اليوم، كل من أمين قسم الأزبكية يحيى طارق إمام وأمين التنظيم محمد جمعة والمهندس محمد الألفى أمين الشباب ولفيف من الأمناء النوعيين وعدد من أعضاء وقيادات الحزب، الذين حرصوا على توفير المواد الغذائية خلال المبادرة للجمهور وبأسعار مخفضة من أجل رفع كاهل الأعباء الاقتصادية عنهم والتأكيد على الوقوف بجوار المواطنين المساهمه في تخطية الظروف الإقتصادية الراهنة التى تأثرت سلبا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية.

txt

قيادى بـ"مستقبل وطن": توجيهات الرئيس السيسى لدعم المشروعات الصناعية حافز غير مسبوق

txt

معًا نُكمل المسيرة.. قيادات «مستقبل وطن»: السيسى حقق طفرة تنموية ضخمة وشاملة للنهوض بمصر وشعبها.. وندعمه لولاية جديدة

وقال النائب طاهر الأزهرى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المبادرة حملت شعار "معاً لمحاربة الغلاء" فى إطار توجيهات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بضرورة تفعيل الدور الخدمى للحزب في تحمل المسئولية المجتمعية مع مؤسسات الدولة في تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين خاصه في الأماكن التى يسكنها محدودة الدخل .

وأضاف عضو مجلس النواب إن تلك المبادرة تأتى أيضًا، في إطار سلسلة من المبادرات المتنوعة التى يتم تنظيمها بشكل مستمر على مستوى القواعد الحزبية في الجمهورية وهدفها جميعا رفع المعاناة عن المواطنين.

مستمرة لمدة أسبوع لمحاربة الغلاء

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن أن مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء" سوف تستمر لمدة أسبوع متواصل على مستوى المنطقة.

وتشمل المبادرة، الدفع بعدد من السيارات المجهزة بمبردات تجوب مناطق الأزبكية يومياً، ويتم من خلالها بيع الأسماك من نوع البلطي البلدى 100% من بحيرة ناصر بأسوان مباشرة للجمهور  بسعر 35 جنيهاً للكيلو .

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء

مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
مبادرة معاً لمحاربة الغلاء
حزب مستقبل وطن بحى الأزبكية بمحافظة القاهرة مجلس النواب الأسماك

مواد متعلقة

«مستقبل وطن» يُكرم اوائل الثانوية العامة في دمياط (صور)

حزب مستقبل وطن: الوصول للأمان كلف مصر الكثير من أبنائها بالجيش والشرطة

الأكثر قراءة

22 يناير.. نظر طعن شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات

حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة السيارات

"الأرصاد" تكشف موعد تحسن الحرارة.. وتؤكد: لن نتأثر بالظواهر الجوية في السعودية

كولر يتمسك بسوزا ويرفض البدائل.. وطبيب نمساوى يقرر مصير السولية

من وحي الشخصيات الكرتونية.. «همسة» مهندسة غيرت شكل غرف نوم الأطفال (صور)

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)