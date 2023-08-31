الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الخولى: الرئيس السيسى أدار علاقات مصر الخارجية بحكمة وضبط النفس

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن مصر قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها اتجاه واحد في سياستها الخارجية، مشيرًا إلى أن الآن مصر لديها علاقات متوازنة مع الجميع.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن مصر لو كانت في عهد شخص آخر غير السيسي لم نكن لندخل في تكتل "البريكس"، وكان سيكون هناك محاذير كثيرة، ولكن مع السيسي هناك توازن كبير في العلاقات الخارجية مع الجميع.

علاقات مصر الخارجية متميزة مع الجميع في عهد السيسي

وأكد أن علاقة مصر بأمريكا وأوروبا وروسيا والصين وإفريقيا متوازنة، ولا يوجد علاقة طاغية على الأخرى، متابعًا: "العلاقات متميزة مع الجميع والآن لدينا تنوع في تسليح الجيش المصري، فهناك أسلحة من ألمانيا وفرنسا وأمريكا وروسيا والصين والكلام ده مكنش موجود في السابق".

ولفت إلى أن كل الدول الآن تستثمر في مصر بفضل العلاقات المتوازنة مثل أمريكا والصين والدول الأوروبية، منوهًا أن التوازن في العلاقات جعلنا قوة إقليمية ومصر أصبح لها كلمتها.

وتابع: "السيسي اشتغل في صمت كامل، فلم يُستفز من أي معركة خارجية، كان ممكن في فترة توليه مصر تنجر إلى مشاكل كبيرة بسبب الاستفزازات التي تعرض لها هو شخصيًا، ولكن الرئيس كان عنده ضبط نفس غير عادي، فالسيسي تعامل بحكمة ولم يدخل في المهاترات".

حسام الخولي حزب مستقبل وطن برنامج كل الزوايا ساره حازم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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