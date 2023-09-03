الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": جلسات الحوار الوطنى تشريح لبنيان الحياة الحزبية المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر تفاصيل جلسات الحوار الوطني وذلك من مقر انعقاد هذه الجلسات .

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب السياسية، وإن لجنة الأحزاب حددت 4 قضايا لمناقشة هذه الإشكالية، الأولى وهى الخاصة بقانون الأحزاب والأمور الهيكلية والمالية، فضلًا عن دمج الأحزاب والتحالفات فيما بينها.

وأشار إلى أن هذه القضايا بمثابة تشريح لبنيان الحياة الحزبية في مصر؛ لأنها ستسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا البنيان، وهذه المعالجة ستكون من خلال بعض التشريعات التي سيتم اقتراحها خلال هذه المناقشات.

الحوار الوطنى اكسترا نيوز الأحزاب السياسية الحياة الحزبية

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