عضو "أمناء الحوار الوطنى": لا نحتاج إلى تعديل فى قانون الأحزاب

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر.

قانون مباشرة الحقوق السياسية

وأضاف "عبدالخالق" خلال كلمته بالجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد: "إننا نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلى المراجعة".

وأعرب الدكتور جودة عبدالخالق عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني.

بيئة حاضنة للأحزاب

وذكر الدكتور جودة عبدالخالق أنه يجب توفير بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها، موضحًا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدًا بحزب التجمع.

وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بقانون الانتخابات النيابية ووصفه بـ"بشارة خير"، منتقدًا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.

جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني

وانطلقت اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، التى بدأت اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وستناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وتنعقد جلسات المحور الاقتصادى بالحوار الوطني الثلاثاء المقبل، بجلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطنين، بالتوازى مع جلسة صباحية للجنة الدين العام وعجز الموازنة، حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وجلسة مسائية للجنة الصناعة بعنوان أهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

فيما تتضمن جلسات المحور المجتمعى الخميس المقبل، جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازي معها تعقد لجنة الشباب جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.