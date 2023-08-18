الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جودة عبدالخالق: لا يجب استعجال نتائج الحوار الوطنى "بلاش نسلق"

جريدة الدستور

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا نهتم في لجنة الاقتصاد بالحوار الوطني بالقضايا المجتمعية التي تعني المواطن بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحور الاقتصادي يوجد 8 لجان، وكل لجنة تختص بالنظر في مجموعة من القضايا المهمة للناس.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تقريبًا نصف عدد اللجان بالمحر الاقتصادي إما انتهى إلى نتيجة أو قارب على الوصول لنتيجة، أما الباقي فلم يصدر عنه مخرجات بعد، متابعا: "العملية لا ينبغي أن نسلقها، لأن أنت تؤسس لوضع جديد، واحنا دلوقتي زرعنا بشكل جيد ولا نريد استعجال الحصاد قبل النضج".

وأكد أن الحوار الوطني يؤسس لوضع جديد يتطلب منا التأني في أخذ القرارات قبل رفع توصيات الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد جودة عبدالخالق، على أن هناك حالة إدراك داخل المشاركين بالحوار الوطني أن قضية مثل الأسعار لا يجوز أن تترك كما هي، لأنها قضية تهم كل بيت، منوهًا بأن قضية الأسعار قد تؤثر على تماسك الأسرة المصرية، وانتماء المواطن للبلد.

جودة عبدالخالق الحوار الوطنى الاقتصاد اخر النهار محمد الباز

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