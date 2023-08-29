ضياء رشوان: دون الأحزاب السياسية القوية بمصر لن نكون آمنين على المستقبل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن تحالف 30 يونيو لو لم يتحاور ويتناقش وتسود حالة الحوار بين المختلفين، سيكون مهددا بشيء غامض.

ألمانيا وهي دولة متقدمة مازالت تدعم الأحزاب

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ألمانيا وهي دولة متقدمة ما زالت تدعم الأحزاب ماديا حتى تحافظ على تعدد الأحزاب وعلى الديمقراطية، وذلك نتيجة تخوفها من تكرار تجربة الحزب النازي الذي وصل للحكم ودمر الدولة.

ولفت إلى أن هذا البلد لو لم يكن فيه قوى سياسية وحزبية حقيقية ومتنوعة تقيم تحالفات مع بعضها وتنافس بعضها، لن نكون آمنين على المستقبل.