الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى: الحوار الوطنى توصل لنظام انتخابى مناسب لإجراء الانتخابات المحلية

محمود فوزي
محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية قد يصل لـ60 ألف مقعد، وبالتالي المجالس المحلية هي المدرسة الحقيقية لتعليم السياسيين كيفية التعامل مع الحياة العامة. 

وأضاف "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن المادة 180 من الدستور خصصت مقاعد للشباب والمرأة، وللعمال والفلاحين داخل المجالس المحلية، لكي نضمن أن تمثل هذه القاعدة العريضة في المحليات، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني ساهم في التوصل إلى نظام انتخابي مناسب لإجراء الانتخابات المحلية.

 وتابع: أن النظام الانتخابي في المجالس المحلية يعتمد على القائمة المطلقة بنسبة 75%، يقابلها قائمة نسبية بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن القائمة المغلقة هي من ستحدد النسب المحدد في الدستور لتمثيل المرأة والشباب، وهذا الاقتراح حدث بالتوافق مع المعارضة وهذا بمثابة إنجاز لا يجب أن يمر مرور الكرام.

المحليات كانت من أهم القضايا التي شهدت توافق في الحوار الوطني

 وأشار إلى أن قضية المحليات كانت من أهم القضايا التي شهدت توافق في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن أصعب شيء في قضية المحليات هو الاتفاق على النظام الانتخابي، وهذا الأمر تم الانتهاء منه. 

المستشار محمود فوزي الحوار الوطنى نظام انتخابي لإجراء الانتخابات المحلية المحليات توافق

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