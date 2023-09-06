الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: اختلاف حول تشكيل الأحزاب خلال جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطنى

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه كان هناك قدر من الشكوى من حال الأحزاب، خلال جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني،  لافتا إلى أن قادة الأحزاب يشعرون بعدم الراحة فيما يتعلق بأوضاعهم. 

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، عبر فضائية Extra news، أن حال الأحزاب ليس له علاقة بمواجهة أو خلاف أو اختلاف مع الدولة أو غيره، لكن عمومًا هناك حالة من عدم الارتياح لأوضاع الأحزاب.

وأوضح أنه كان يوجد اختلاف حول تشكيل لجنة الأحزاب، لافتًا إلى أن تشكيلها الحالي هو تشكيل قضائي كامل المتمثل في جهات وهيئات قضائية محددة من مجلس الدولة ومن الهيئات القضائية الأخرى، في حين أن البعض ارتأى أن لجنة الأحزاب تشكل من شخوص من المجتمع المدني ومن أشخاص مستقلين، وبالتالي فقد حدث خلاف حول ذلك، حيث لم يكن هناك اتفاق كامل حوله. 

ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لجنة الاحزاب جلسات الأسبوع السادس الحوار الوطنى

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