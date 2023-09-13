الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يوجّه بفتح الطرق والمعابر لتيسير حركة الليبيين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فرق الإنقاذ لا بد أن تتوقع أن يكون موجودًا بأسفل الآثار التي خلفتها العاصفة دانيال جثامين أشخاص، وهذا هو الشق الفني في الموضوع ويجب مراعاته.

إنشاء معسكرات لإيواء الأشقاء بليبيا

وطالب الرئيس السيسي خلال كلمته في استطلاع المعدات والأجهزة التي تم إرسالها إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإغاثة، المنطقة العسكرية الغربية بإنشاء أكثر من معسكر لأشقائنا الليبيين، لأن عدد الذين فقدوا مساكنهم ضخم، إذ يوجد أكثر من 30 ألفًا دون مأوى، مؤكدًا أن الإجراء العاجل الآن تخفيف الآثار الناتجة عن العاصفة سواء بفتح الطرق والمعابر التي تجعل الحركة داخل المدينة سهلة، وإغاثة وانتشال الضحايا الذين سقطوا تحت المباني أو في البحر. 

وأكد أن فرق الإنقاذ المدربة لا بد أن تعمل بأحدث المعدات والأجهزة، ولذا نعمل على تحديث المعدات طبقًا لتطورات العصر، لأن الدول لا بد أن تكون مستعدة للتعامل مع الأقدار التي يكتبها الله.

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