الرئيس السيسى يعزى أسر المصريين ضحايا فيضانات ليبيا ويوجه بتقديم الدعم اللازم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة الإنسانية للأشقاء بليبيا، وذلك في نطاق المنطقة المركزية العسكرية بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وقدم الرئيس السيسي، التعزية للأشقاء في المملكة المغربية وليبيا، ولأسر المواطنين في مصر الذين فقدوا في منطقة درنة والمناطق الليبية التي تعرضت للسيل.

وشدد الرئيس السيسي على تقديم الرعاية الصحية للمصابين، وتابع معزيًا مواطنينا في فقدانهم لأسرهم وتمانياته بالشفاء العاجل للمصابين، مطالبًا بالتنسيق مع وزارة التضامن وتقديم الدعم والمساندة لهم.

الشكر للقوات المسلحة

ووجه الرئيس الشكر للقوات المسلحة والدولة المصرية بجميع أجهزتها على الجهد الذي بذل خلال اليومين الماضيين وأعمال التنسيق التي تمت مع الأشقاء سواء في المغرب أو ليبيا، مؤكدًا أنه طبقًا للتنسيق يكون التحرك من جانب الدولة المصرية.