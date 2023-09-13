الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في إعصار ليبيا ودعم غذائى شهرى لأسر الضحايا

نيفين القباج
نيفين القباج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير إعانات عاجلة لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين فى ليبيا جراء الإعصار والفيضانات. 

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كما قررت نيفين القباج، تحمل مصروفات التعليم المدرسي والجامعي لأبناء الضحايا للعام الدراسي 2023-2024، إضافة إلى تقديم دعم غذائي  لأسر الضحايا شهريًا لحين استقرارهم، اقتصاديًا واجتماعيا.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من المواطنين المصريين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا مؤخرًا.

وقدمت القباج خالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين، موجهة مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بالتواجد مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين من خلال الرائدات الاجتماعيات وفرق الهلال الأحمر المصري.

وزيرة التضامن الاجتماعي متوفى ليبيا فيضان إعصار مصروفات

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