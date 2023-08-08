نيفين القباج: التضامن أطلقت حملة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، إن الوزارة أطلقت حملة لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة، وتسجيل أكبر عدد ممكن، لافتة إلى أن المرحلة الأولى لا تحتاج إلى كشف طبي دقيق، ونسعى لاستنفاذ المرحلة الأولى والثانية.

وأضاف وزيرة التضامن، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أنه لأول مرة تتم إتاحة إطلاق سيارات تأهيل متنقلة، وسيارات لنقل المواطنين لمكاتب التأهيل، للإسراع في عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

ذوو الإعاقات الشديدة:

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي "النصفي الطولي أو السفلي".

3- ضمور العضلات.

4- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف.

7- فقد البصر التام.

8- فقد السمع التام "ديسيبل فأكثر".

9- متلازمة داون.

10- صغر أو كبر حجم الرأس.

11- طيف التوحد

12- ذوي القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلو

13- الجذام.