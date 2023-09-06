الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج" تتابع حادث انهيار عقار حدائق القبة.. وتوجه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

نيفين القباج
نيفين القباج

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن.

توجيهات بسرعة التحرك

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بنك ناصر

مواد متعلقة

أبناء سيناء بعد تسلم عقود الانتفاع بالأراضى الزراعية: «قرار تاريخى ننتظره منذ 40 عامًا»

معركة الأمعاء الخاوية.. "الموت جوعًا" ثمن آخر للحرب يدفعه السودانيون

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

البالة تصل إلى الزي المدرسي.. رحلة البحث عن ملابس «درجة ثانية»

جولة مصورة فى متحف جاير أندرسون

كيف حمى القانون حقوق الشهداء وأسرهم في العمليات الإرهابية؟

الليلة.. "بلاك تيما" يحتفل مع جمهوره بعيد الأضحى في الساقية

سُنة العيد.. الدستور ترصد كيف رسّخ الرئيس تقليد الاحتفال بالأعياد مع أبناء الشهداء؟

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ارتفاع كبير فى الإشغالات السياحية بالبحر الأحمر.. ومسئولون: عدنا للريادة مرة أخرى

ارتفاع ضحايا "عقار حدائق القبة" المنهار لـ4 وفيات و5 مصابين

انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة.. واستخراج جثتين من تحت الأنقاض (صور)

الاستماع لأقوال شهود العيان فى واقعة انهيار عقار حدائق القبة

ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ3 وفيات.. وتوجيهات عاجلة من محافظ القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟