الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ترتكز على مراعاة البعد الاقتصادي

حلمى الشريف: سياسة مصر الخارجية تشهد قفزات غير مسبوقة

المستشار أحمد حلمى
المستشار أحمد حلمى الشريف

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سياسة مصر الخارجية شهدت نشاطا مكثفا على مدار السنوات الماضية، وارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع فى علاقتها مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار.

دعم دور المنظمات الدولية

وتابع الشريف في تصريح له اليوم: "السياسة الخارجية للدولة المصرية اتسمت خلال السنوات الأخيرة بعناصر تقوية جبهة مصر الداخلية، انتقلت بها مصر من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة إلى مرحلة فرض ذهيبة الدولة المصرية وإنفاذ إرادتها على الساحة الدولية، وتحرص مصر طوال الوقت على دعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية، فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا".

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وأضاف أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة ركزت على عدد من القضايا الحيوية فى مقدمتها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميا ودوليا، إضافة لتقديم الدعم والمساندة للدول الأشقاء فى مختلف الأزمات، سواء كان من خلال الدعم فى الملتقيات والمؤتمرات والمحافل الدولية أو الدعم المعنوى والمساندة ومخاطبة المجتمع الدولة بضرورة اتخاذ مواقف جادة حيال بعض القضايا فى المنطقة.

خطوات جادة نحو مزيد من التمكين فى المنطقة 

وأكد المستشار أحمد حلمى الشريف، أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو مزيد من التمكين فى المنطقة واستعادت الهيبة والمكانة الدولية، وملف الاقتصاد من أبرز الملفات التى تستهدفه الدولة المصرية وذلك من خلال مراعاة البعد الاقتصادى لمختلف الدول وللقارة الإفريقية اهتمام خاص من السياسة الخارجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

المستشار أحمد حلمى الشريف حزب امؤتمر السياسة الخارجية ​مصر​ السيسي

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