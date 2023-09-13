الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: منتدى الاستثمار المناخى يأتى استكمالًا لدور مصر فى الحفاظ على البيئة

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخيبمثابة استكمال لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على الاستثمارات الخضراء لتعزيز المسار نحو التحول الأخضر، وتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم.

منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر 

وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية، أن مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والمجال الزراعي وإنتاج الغذاء.

برلماني يثمن توجيهات السيسي بدعم ليبيا والمغرب: عهد مصر مع الأشقاء

برلمانى يشيد بالتأسيس الإلكترونى للشركات: يقضى على البيروقراطية ويواكب التغيرات العالمية

تعزيز فرص الاستثمار وفقًا للمناخ

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار وفقًا للمناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب الاستثمارات في مسار التحول الأخضر.

فرص استثمارية لرفع مستوى الاقتصاد الوطني

وأشار النائب نادر الخبيري إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف رفع مستوى الاقتصاد الوطني مما يعود بالإيجاب على المستوى الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيشمل كل القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الغذائية أو السياحية القائمة على أساس حيوي.

 تشجيع الاستثمارات البيئية

ونوه بأن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون، حيث تقوم بتشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.

النائب نادر الخبيري فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي ​مصر​ مجلس النواب السيسي

الأكثر قراءة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

بمليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروع إقامة مجمع صناعى متكامل لإنتاج مُسطحات الصلب

"بسبب دراجة نارية".. عاطل يذبح شابًا وسط الشارع ويدهس أمين شرطة بالقليوبية

"الأرصاد": نودع تأثيرات "دانيال" اليوم.. وبدء تراجع درجات الحرارة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟