برلماني يثمن توجيهات السيسي بدعم ليبيا والمغرب: عهد مصر مع الأشقاء

ثمن النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب، بعد كارثتي الزلزال والإعصار دانيال، والتي ألحقت العديد من الخسائر البشرية والمادية والمعمارية، مشيرًا إلى أن هذا عهد مصر مع أشقائها، فدائما تكون أول من يمد العون والمساندة في كل المحن.

توجيهات الرئيس السيسي

وقال "أبو زيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم وكافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، يؤكد دور مصر في دعم الأشقاء ويرسخ الأخوة التي تجمع مصر بكل من المغرب وليبيا.

تضامن الشعب المصري مع أشقائه

وأعرب النائب شحاته أبو زيد عن خالص تعازيه لشعبي المغرب وليبيا في ضحايا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، مؤكدًا أن تضامن الشعب المصري مع أشقائه وأخوته في العروبة لتجاوز تلك الفاجعة التي ألمت بالشعبين الشقيقين.

وناشد عضو مجلس النواب الحكومة والأجهزة المعنية بتوخي الحذر للتعامل الفوري مع أي تداعيات للعاصفة دانيال، والتي تشير التقارير إلى أثر مصر بها، وإن كان بنسبة ضئيلة، معربًا عن أمانيه في أن ينعم على الشعب المصري والشعوب العربية وكل شعوب العالم بالأمن والسلام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه صباح اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوًا وبحرًا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وصباح اليوم، تم إعلان الحداد 3 أيام في جمهورية مصر العربية تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.