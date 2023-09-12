مستقبل وطن: توجيهات الرئيس بتقديم الدعم للمغرب وليبيا يكشف ريادة مصر فى المنطقة

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة فى كل من المغرب وليبيا يؤكد مكانة مصر في دعمها لشعوب الدولة العربية لمواجهة تداعيات أي أزمات وكوارث، وهو ما فعلته الدولة المصرية في دعم الشعبين المغربي والليبي لمواجهة الآثار الناجمة عن كارثة زلزال الحوز المدمر بالمغرب، الذي أدى لمقتل أكثر من 2000 مواطن مغربى وإصابة المئات، بجانب عاصفة دانيال التي تسببت في أمطار غزيرة وضحايا بالآلاف في ليبيا.

الداعم والمساند للدول العربية

وقال «رزق»، إن الموقف المصرى الداعم والمساند للدول العربية ليس غريبا على الدولة المصرية التي كانت دائما بجانب كل الشعوب العربية في كل المحن التي تواجهها، والتي سبقها دعم الدولة المصرية للسودان بعد احتدام الصراع في السودان، والدعم غير المسبوق الذي قدمته مصر للشعب السودانى، واستقبال آلاف اللاجئين عبر الحدود البرية بين القاهرة والخرطوم، وتوفير كل سبل الرعاية وتوفير كل الخدمات للاجئين السودانيين بما يضمن لهم حياة كريمة داخل المحافظات المصرية، بالإضافة إلى العمل على حل الأزمة السودانية.

دولة زعيمة وقيادية وذات ريادة فى المنطقة

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية دائما كانت من أوائل الدول التي ترسل المساعدات للشعوب العربية التي تواجه أي كوارث طبيعية، على رأسها سوريا التي كانت القاهرة أولى الدول التي أرسلت مساعدات طبية وغذائية للشعب السوري بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر فبراير الماضي، بجانب إرسال فرق إغاثة للمساعدة في تقديم الدعم اللوجستي، ليؤكد مكانة مصر دولة زعيمة وقيادية وذات ريادة في المنطقة ولها دور كبير في دعم واستقرار الدول العربية.

دور فاعل في المساهمة فى إنهاء كل الأزمات

وأوضح «رزق»، أن مصر تلعب دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء كل الأزمات وكذلك دعم كافة الشعوب في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، بما لها من قوة ومكانة، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، كما تتخذ موقفا رسميا داعماً لكل الدول التي تتعرض لأزمات وكوارث، حيث تتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطى أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة، لافتا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تستهدف تعزيز التعاون مع كافة الأشقاء وتوطيد العلاقات والدعم غير المسبوق لمواجهة أي أزمات.