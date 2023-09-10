مستقبل وطن بقنا يطلق أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأولي بالرعاية .

وقال محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن المرحلة الأولي من أسطول المنافذ المتنقلة لبيع السلع الأساسية والضرورية ضم 5 سيارات متنقلة يتم توزيعها علي مختلف الميادين العامة والمناطق ذات الكتلة السكنية الكثيفة لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري مع الاستمرار في عمل المنافذ الثابتة المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف "عبد الفتاح" أن السيارات توفر "السكر والزيت والسمن والمكرونة والأرز والجبن بأنواعه والشاي" بأسعار لاقت استحسان المواطنين، مؤكدا على متابعة عمل كافة المنافذ المتنقلة على مستوى المحافظة وتوفير الكميات الإضافية حال نفاذ الكميات المعروض وأن فترة عمل تلك المنافذ من 5 مساءا وحتى 11 مساء.

وفي سياق آخر كان قد عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا الاجتماع التنظيمي الأول بالكوادر التنظيمية وأعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء القواعد الحزبية بمركز نقادة وذلك بمقر الحزب بمدينة نقادة بهدف تحقيق التواصل الفعال بين كافة المستويات الحزبية ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتجهيز لتنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية .

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب والمهندس نور فتحي أمين تنظيم المركز وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الوحدات الحزبية بمركز نقادة.

وقال محمد عبد الفتاح آدم أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا أن الحزب وضع من أهم أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة دعم جهود الدولة والقيادة السياسية في دعم الأسر الأولي بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين من خلال تنفيذ خطة عمل متعددة المحاور.