برلمانى: الدولة لديها أحزاب سياسية قوية وفعالة فى الواقع المصرى (فيديو)

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطني شهدت بداية الجلسات بالمحور السياسي عن قانون الأحزاب السياسية.

وأضاف، خلال لقائه عبر قناة DMC، اليوم الإثنين، أن الدولة لديها أحزاب سياسية قوية وفعالة في الواقع المصري، خاصة أن جلسات قانون الأحزاب السياسية كانت ثرية جدًا، وتناقش كيفية مواجهة التحديات التي تواجه هذه الأحزاب، والتي من أبرزها أزمة التمويل.

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم التوافق على تعديل قانون الأحزاب السياسية الحالي، أو إصدار قانون جديد.

وضع العديد من الحلول لقانون الأحزاب السياسية

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه تم وضع العديد من الحلول، منها أن يتم خصم من الوعاء الضريبي للمتبرع للحزب، وإعطاء الأحزاب السياسية بعض المميزات التي تعطي بعض الامتيازات للجمعيات الأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية سواء مؤسسات أو منظمات للتبرع للأحزاب بشرط أن تكون مصرية، والسماح لبعض الأحزاب بعمل بعض المشروعات التي لا تتنافى مع القانون وتكون غير ربحية.