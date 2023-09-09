السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد أسامة: تمكين الشباب بالجامعات والاتحادات خطوة مهمة لتأهيلهم سياسيا

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية

قال محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب داخل الجامعات والاتحادات خطوة مهمة لتأهيلهم للعمل السياسي، لإن هؤلاء الشباب سيشاركون في انتخابات المحليات وغيرها من العمل السياسي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».

 ممارسة العمل الحزبي مهم داخل الجامعة

وأكد أسامة أهمية تجربة الطلاب داخل الجامعات والمشاركة في الاتحادات الطلابية لتنوعها ووجود جميع الفئات والايديولوجيات المختلفة، مضيفًا أن ممارسة العمل الحزبي مهم داخل الجامعة من خلال تكوين الأسر والمشاركة فيها بفاعلية.

أدار الصالون مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

الجدير بالذكر أن "التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية"، كانت عنوان جلسة ممتدة, عقدها الحوار الوطني، ضمن اعمال لجنة الشباب بالمحور المجتمعي، وذلك في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

وثمن المشاركون دور الدولة في السنوات الأخيرة، والتي شهدت أكبر تمكين للشباب على مدار عقود, مؤكدين على اهتمام الحوار الوطني بمشاركة الشباب والاستماع لوجهة نظرهم في الملفات المختلفة، وأشاد الحضور بدور أنشطة حياة كريمة في دعم وتمكين الشباب ورفع مستوى الوعي لديهم وزيادة ارتباطهم بالدولة.

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