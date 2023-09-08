الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية لمناقشة أوضاع الصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية ( فيديو)

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في السابعة مساءً، صالونًا نقاشيًا حول قضايا وملفات المحور المجتمعي في الحوار الوطني، فيما يتعلق بالصناعة الثقافية والشباب والاتحادات الطلابية. 

صالون التنسيقية 

وتتناول الجلسة الأولى من الصالون قضية «السينما والدراما.. بين الواقع والمأمول»، وتناقش التحديات التي تشهدها الصناعة الثقافية سواء من تمويل أو رقابة أو محتوى مقدم. 

فيما، تتناول الجلسة الثانية من الصالون قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل»، وتناقش كيفية التمكين السياسي للشباب، وكيفية تفعيل نشاط الاتحادات الطلابية. 

يدير الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية السابق، رانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة. 

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المحور المجتمعي قضايا الاتحادات الطلابية الحوار الوطنى

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