الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| موعد قدوم العاصفة دانيال.. وكارثة وراء زلزال المغرب

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

موعد العاصفة دانيال

مع بداية الصباح الباكر، يحرص المواطنون على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-9-2023 في محافظات مصر، لتفادي حرارة الشمس، ويتوقع خبراء الهيئة العامة بالأرصاد الجوية المصرية أن سيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وارتفاع شديد جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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كارثة بعد زلزال المغرب 

كشف عميد معهد البحوث الفلكية، جاد القاضي، عن كارثة محتملة قد تحدث، بعد فاجعة زلزال المغرب الذي خلّف مئات القتلى والجرحى.

وقال القاضي إن هناك نشاطًا تكتونيًا مستمرًا وموجودًا وملحوظًا منذ ملايين السنين، بدأ بتكوين البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة، وهذا النشاط ممتد حاليًا فيما يسمى الأخدود الإفريقي أو شرق إفريقيا، مضيفًا أن هذا ملحوظ وممتد من الهضبة الإثيوبية جنوبًا مرورًا بالأراضي الكينية والكونغو الديمقراطية حتى تنزانيا.

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أسباب زلزال المغرب 

كشف العالم العراقي، البروفيسور صالح عوض، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، أسباب حدوث زلزال المغرب، الذي ضرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال "عوض"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأحد: "تأكدت بالبحث العلمي أن سبب زلزال المغرب هو انتصاف الأرض مع القمر".

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عرض مسلسل ريفو 

ينطلق عرض الجزء الأول من مسلسل ريفو على قناة cbc، بدءًا من السبت 23 سبتمبر في الثامنة مساء، كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً.

المسلسل بطولة أمير عيد، ركين سعد، محسن محيي الدين، ملك الحسيني، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.
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أخبار فاتتك| موعد قدوم العاصفة دانيال.. وكارثة وراء زلزال المغرب

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