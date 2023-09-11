عاجل.. موعد قدوم العاصفة دانيال.. حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-9-2023

مع بداية الصباح الباكر يحرص المواطنين على معرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-9-2023 في محافظات مصر، لتفادي حرارة الشمس، ويتوقع خبراء الهيئة العامة بالأرصاد الجوية المصرية، أن سيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وارتفاع شديد جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الإثنين 11-9-2023 في محافظات مصر

يكون طقس اليوم الإثنين حارا على السواحل الشمالية في ساعات النهار، وطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد إلى مناطق شمال الصعيد، وطقس مائلا للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

أمطار على السواحل

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، سيشهد سقوط أمطار متوسطة ستكون غزيرة ورعدية أحيانا على بعض مناطق من السواحل الغربية «السلوم ومطروح»، وتكون على فترات متقطعة.

كما سيشهد اليوم الإثنين نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة المناطق من السواحل الغربية وتكون على فترات متقطعة.

موعد قدوم العاصفة دانيال

وكشفت الأرصاد الجوية في مصر عن موعد قدوم العاصفة دانيال على مصر، ومن المتوقع أن تصل إلى غرب البلاد اليوم الإثنين سيصاحبها سقوط الأمطار عقب ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

ووصلت العاصفة دانيال إلى كافة السواحل الليبية مؤثرة عليها بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز حوالي 4 أمتار، وسيستمر هبوب العاصفة إلى آخر ساعات اليوم الإثنين.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين 11-9-2023

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الإثنين على أنحاء الجمهورية: