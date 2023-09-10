آثار مدمرة لعاصفة "دانيال" فى اليونان وليبيا.. والأرصاد المصرية تحذر (صور وفيديو)

خلّفت العاصفة دانيال أضرارًا كبيرة على اليونان وليبيا، والتي قد حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية فى مصر وتوقعت عدم استقرار الطقس غدًا الإثنين بسببها.

العاصفة دانيال هى عاصفة شبه استوائية تعدّ من الأمور النادرة، حيث اجتاح الإعصار "دانيال" اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت 3 أيام في وسط البلاد.

وتصاحب العاصفة أو الإعصار دانيال مخاطر ومخاوف من السيول والفيضانات، إضافة إلى رياح عاتية وارتفاع بالموج إلى مستوى سطح البحر.

تأثر اليونان

غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.

كما تحركت العاصفة دانيال نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارا كبيرة في "تركيا واليونان وبلغاريا".

بنغازى تفرض الطوارئ

بينما فرضت بلدية مدينة بنغازي حالة الطوارئ وحظرت التجول، كما أوعزت بإخلاء المناطق وغلق المحال التجارية المجاورة والمناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الوديان، على خلفية مرور الإعصار دانيال بالقرب من حدود المدينة.

توقعات بوصولها إلى مصر

من جانبها، توقعت الأرصاد الجوية أن تصل بقايا العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية "أقصي غرب الساحل الشمالي" مطروح والسلوم، غدا الإثنين، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة تمتد خفيفة مساء على مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحيانا.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين متابعة حالة الطقس باستمرار خلال الساعات المقبلة.