درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 فى محافظات مصر

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درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 في محافظات مصر

ونرصد في التقرير التالي بيان حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبين بيان هيئة الأرصاد الجوية انتشار شبورة مائية «من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد بسرعة «34 كم/س تقريبًا» على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 38 26

بنها 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 37 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 37 26

دمياط 33 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر 38 26

نخل 35 18

كاترين 31 17

الطور 36 26

طابا 34 26

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 34 24

العلمين 33 25

مطروح 33 24

السلوم 34 25

سيوة 38 25

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 41 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 25

أبو سمبل 44 28