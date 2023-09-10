الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

يقدم موقع "الدستور" لمتابعيه خدمة عرض بيان حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة بشكل يومي وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السائدة، كي يستعد المواطنون جيدًا قبل الخروج من المنزل.

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 في محافظات مصر

ونرصد في التقرير التالي بيان حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبين بيان هيئة الأرصاد الجوية انتشار شبورة مائية «من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا»، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

اقرأ أيضًا

إلكترونيًا.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

استعلام فاتورة التليفون الأرضى عبر الشركة المصرية للاتصالات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد بسرعة «34 كم/س تقريبًا» على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة

مع انتهاء موسم الصيف.. هل انتهت الأزمة المصرفية الأمريكية؟

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 في محافظات مصر 

القاهرة   37 26

العاصمة الإدارية  37 26

6 أكتوبر  38 26

بنها   37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون  37 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة  37 26

الزقازيق  37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا   37 26

دمياط  33 25

بورسعيد   33 25

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 33 24

رأس سدر   38 26

نخل 35 18

كاترين 31 17

الطور  36 26

طابا   34 26

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 34 24

العلمين   33 25

مطروح  33 24

السلوم 34 25

سيوة   38 25

رأس غارب  39 30

الغردقة   39 29

سفاجا  38 29

مرسى علم  39 30

شلاتين  41 30

حلايب   36 29

أبو رماد  40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 25

بني سويف  38 25

المنيا 39 24

أسيوط  39 25

سوهاج  40 27

قنا 41 27

الأقصر  43 28

أسوان  44 29

الوادي الجديد 42 25

أبو سمبل  44 28

txt

موعد بداية فصل الشتاء 2023 وانتهاء الصيف

txt

بـ7 طرق طبيعية.. كيف يمكن الحصول على بشرة متوهجة وصحية خلال فصل الصيف

درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة اليوم الاحد 10-9-2023 بيان حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

موقف حفر 11 بئرًا استكشافية.. البطل يترأس الجمعية العمومية لـ«جابكو» الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الأحد 10-9-2023 فى محافظات مصر

مصادر بالتعليم تكشف تفاصيل عن منهج المرحلة الإعدادية الجديد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الأحد 10 سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب