حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 18-8-2023

يقدم موقع "الدستور" لجمهوره خدمة عرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة هذا الصيف.

حالة الطقس اليوم الجمعة 18-8-2023



نعرض في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 18-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.

يسود اليوم الجمعة طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023



القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 25

دمنهور 32 25

وادي النطرون 33 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 32 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 26

نخل 35 21

كاترين 32 18

الطور 34 27

طابا 37 25

شرم الشيخ 41 29

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 28

سفاجا 40 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 40 30

حلايب 34 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 35 28

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 35 23



سوهاج 37 25

قنا 42 26

الأقصر 41 26

أسوان 43 28

الوادي الجديد 40 24

أبو سمبل 39 26

