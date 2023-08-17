الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الطقس السيئ يلغى 70 رحلة جوية بمطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت
مطار فرانكفورت

تسببت موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها العديد من مدن غرب ألمانيا، مساء أمس، مصحوبة بعواصف وأمطار غزيرة، العديد من رحلات الطيران، فضلًا عن تعطيل حركة الطرق والرحلات سواء البرية أو الجوية.

وقال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين في رسالة على الهواء، اليوم الخميس، إن مطار فرانكفوت تعطلت فيه حركة الخطوط الجوية، وتم إلغاء أكثر من 70 رحلة جوية، بسبب العواصف التي ضربت المدينة بشكل كبير، حيث تساقطت الأشجار على مسارات إقلاع الطائرات بسبب العواصف الشديدة.

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية» أن قوات الإطفاء في مدينة فرانكفورت أخمدت أكثر من 17 حريقًا، ونفذت أكثر من 374 عملية إنقاذ لمواطنين عالقين في المدينة.

ويعد مطار فرانكفورت الدولي ثاني أكبر مطار في أوروبا، ويشهد مرور أكثر من 55 مليون مسافر ونحو 480 ألف رحلة صعود وهبوط طائرة في العام الواحد.

فرانكفورت عواصف لطقس السئ مطار فرانكفورت حركة الطرق

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