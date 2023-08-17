25 ألف صاعقة خلال ساعة.. "فوضى سفر" فى ألمانيا بسبب الطقس السيئ

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من ألمانيا في فيضانات، وأدت إلى إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحامًا في البلاد والمركز الأوروبي الرئيسي، حسبما أعلنت السلطات الخميس.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن المطار أعلن عن أن كميات كبيرة من المياه تراكمت على مدرج المطار مساء الأربعاء وتم تعليق المناولة الأرضية لأكثر من ساعتين.

إلغاء الرحلات في أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا

وأظهر موقع المطار على الإنترنت أنه تم إلغاء حوالي 70 رحلة جوية بحلول الساعة 11 مساءً، عندما يتم إيقاف الطيران عادة ليلًا، بينما تم تحويل 23 رحلة متجهة إلى فرانكفورت إلى مطارات أخرى.

وتابعت أن الأمطار الغزيرة في أجزاء من جنوب غرب ووسط ألمانيا تسببت في غمر الأقبية والشوارع، وفي غيلسنكيرشن بمنطقة الرور الغربية، قالت خدمة الإطفاء إنه تم إنقاذ أشخاص من سياراتهم، حيث غمرت المياه العديد من الأنفاق على الطرق السريعة.

توقعات طقس سيئة

وبحسب شبكة "دويتش فيلا" الألمانية، فقد أصدرت هيئة الأرصاد الألمانية (DWD) تحذيرًا لولاية هيس بأكملها مع توقع حدوث عواصف رعدية غزيرة مساء الأربعاء.

وتابعت أن الأمطار والرياح العاصفة والبرق التي صاحبت العواصف الرعدية الشديدة تسببت في انتشار العديد من رجال الإطفاء في ولاية هيسن بوسط ألمانيا، حيث يقع المطار، وبين الساعة 8 مساءً و11 مساءً بالتوقيت المحلي، أفاد مكتب الأرصاد الجوية عن هطول كميات تصل إلى 60 لترًا لكل متر مربع في بعض أجزاء المنطقة.

ذكرت الإذاعة العامة المحلية هيسيش روندفانك، أن خبراء الأرصاد الجوية سجلوا أكثر من 25 ألف صاعقة في غضون ساعة واحدة، مع رياح شديدة القوة بلغت 81 كيلومترًا في الساعة (60 ميلًا في الساعة) حدثت في جريشيم، ووصلت إلى 71 كيلومترًا في الساعة في أوفنباخ.

وحث المطار المسافرين على الوصول "في موعد لا يتجاوز 2.5 ساعة" قبل موعد رحلتهم اليوم، كما تم حث الركاب على الوصول مبكرًا إلى مطار فرانكفورت في ألمانيا بعد أن تسبب الطقس القاسي في فوضى السفر بين عشية وضحاها.

وغمرت الأمطار الغزيرة المدارج مساء الأربعاء تاركة الركاب عالقين على متن الطائرات غير قادرين على النزول.

فيديو المياه تغرق مطار فرانكفورت