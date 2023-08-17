الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  الخميس 17-8-2023

حالة الطقس
حالة الطقس

ينال البحث عن حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة اهتمام كبير من الجمهور، الذي يبحث بشكل يومي عن تفاصيل هذا الموضوع للاستعداد الجيد قبل الخروج من المنزل.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 17-8-2023

نعرض في التقرير التالي حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة الخميس 17-8-2023 وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها لتكون شبورة مائية من الساعة 4 وحتى الساعة 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

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درجات الحرارة المتوقعة  اليوم الخميس 17-8-2023 

القاهرة 34 25
العاصمة الإدارية 34 25
6 أكتوبر 35 24
بنها 34 25
دمنهور 32 25
وادي النطرون 34 24
كفر الشيخ 33 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 34 25
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24
دمياط 32 24
بورسعيد 32 25
الإسماعيلية 35 23
السويس 34 23
العريش 32 24
رفح 32 25
رأس سدر 35 25
نخل 36 16
كاترين 33 16
الطور 35 27
طابا 37 25
شرم الشيخ 40 30
الإسكندرية 31 24
العلمين 31 24
مطروح 30 24
السلوم 23 22
سيوة 35 22
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 29
سفاجا 40 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 39 30
حلايب 34 29
أبو رماد 35 29
رأس حدربة 35 28
الفيوم 35 24
بني سويف 35 24
المنيا 35 23
أسيوط 36 23
سوهاج 40 25
قنا 42 27
الأقصر 42 26
أسوان 43 28
الوادي الجديد 40 25
أبو سمبل 39 28

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الأرصاد: غدًا طقس حار رطب نهارًا معتدل رطب ليلًا والعظمى بالقاهرة 34

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