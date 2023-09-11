الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الحكومة الليبية المكلف: عدد ضحايا إعصار دانيال يتخطى ألفى وفاة فى درنة

ضحايا العاصفة دانيال
ضحايا العاصفة دانيال

أعلن أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلف، عدد ضحايا إعصار دانيال يتخطى ألفي وفاة في درنة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر، ووصف الأمر بالكارثي في مدينة درنة.

 

إعصار دانيال

وضرب إعصار دانيال، عددًا من المدن الليبية والتي لم تقتصر على المدن الساحلية، كما تم الإعلان مسبقًا، وذلك بعد الدمار الذي تسبب فيه في اليونان.

وكانت فرق الإنقاذ قد قامت بإخلاء بعض المنازل في منحدرات الجبال تحسبًا للإعصار.

رئيس الحكومة الليبية المكلف عدد ضحايا إعصار دانيال ألفي وفاة درنة

مواد متعلقة

الهلال الأحمر الليبية تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مواجهة إعصار "دانيال" وحجم الخسائر

عشرات القتلى والمفقودين.. إعصار دانيال يخلف خسائر فادحة فى ليبيا (صور)

مشاهد مُفزعة.. إعصار دانيال يخلف أضرارًا جسيمة فى ليبيا ويحصد الأرواح

عاجل.. إعصار دانيال يغرق الأراضى الليبية «صور»

عاجل .. إعصار دانيال.. الجيش الليبى يستنفر شرقًا لمواجهة أزمة السيول

إعصار دانيال.. "الأرصاد" تكشف محافظات مصر الأكثر تأثرا

الأكثر قراءة

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

أردوغان: نعمل على تنشيط مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى مع مصر

الإعصار دانيال.. الرئيس السيسى يقدم خالص العزاء للأشقاء فى ليبيا ويؤكد تضامن مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية