رئيس الحكومة الليبية المكلف: عدد ضحايا إعصار دانيال يتخطى ألفى وفاة فى درنة

أعلن أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلف، عدد ضحايا إعصار دانيال يتخطى ألفي وفاة في درنة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أن أحياء كاملة تضم آلاف المواطنين اختفت داخل البحر، ووصف الأمر بالكارثي في مدينة درنة.

إعصار دانيال

وضرب إعصار دانيال، عددًا من المدن الليبية والتي لم تقتصر على المدن الساحلية، كما تم الإعلان مسبقًا، وذلك بعد الدمار الذي تسبب فيه في اليونان.

وكانت فرق الإنقاذ قد قامت بإخلاء بعض المنازل في منحدرات الجبال تحسبًا للإعصار.